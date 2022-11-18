Bilecik'te yayalar kaldırım üstü konulan malzemelerden şikâyetçi

Bilecik'te yayalar, zaten dar olan yaya kaldırımlara bir de esnaf tarafından malzeme konulmasından şikâyetçi.

Bilecik kent merkezinde yayalar, kaldırımların dar olması üzerine bir de esnafların malzeme koymasından ve bunların denetlenmesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Yayalar özellikte Teyfikbey Cadddesi üzerinde birçok esnafın kapısının önüne malzeme hatta bir tane soğutucu dolap koyduklarını dile getirdiler. Edebali Ortaokulu kavşağındaki minibüs durağını alanın dar olması üzerine orada biriken insanların üzerine bir de oradaki büfenin malzeme koyması nedeniyle kaldırımdan geçerken zorlandığı dile getiren yayalar, belediyeden bir an önce bu duruma bir el atmasını istediler.