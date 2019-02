Bilecik'te Yeşilay Şubesi kuruluyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yeşilay Şubesi'nin kurulması yönünde çalışmaların yapıldığını, kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğin söyledi.

Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal , Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, kaymakamlar ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin bir kararla veya eylemle sonuçlanacak bir konu olmadığını, bir süreç olduğunu belirtti. Şentürk, bağımlılıkla mücadelenin toplumun sağlığı, güveliği açısından sıkı takip edilmesi gereken kritik bir konu olduğunu kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kademesi tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, “Bağımlılıktan kurtulan insan tekrar bağımlı olabiliyor, kötü alışkanlıkları olmayan insan da hayatının bir evresinde böyle bir şeye düşebiliyor. Bağımlılıkla mücadeleye, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, her kesimden destek almak suretiyle topyekun süreklilik arz edecek şekilde devam edeceğiz. Her aşamada ve her platformda hassasiyetimizi ve görev bilincimizi sahaya yansıtmalıyız. Bu bir gönül işi. Gönül olmazsa bu işlerde sonuç hasıl olmuyor. İşimizi seveceğiz. Dolaysıyla işimizi gönüllü olarak yaparsak, hem sağlıklı bir toplum oluştururuz hem de bireysel olarak yaptığımız işten mutlu oluruz. Toplumda farkındalık oluşturarak, doğru yönlendirme içerisinde olmalıyız. Beraber yönlendiren ve beraber yönlenen olalım” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Vali Şentürk, Bilecik'te Yeşilay Şubesi'nin kurulması yönünde çalışmaların yapıldığını, kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini bildirdi. Toplantı il genelinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.