Bilecik'te YHT'de seyahat eden yoklama kaçağı 1 kişi tespit edildi

Bilecik'te Yüksek Hızlı Trende (YHT) seyir halindeyken yapılan asayiş uygulamasında, yoklama kaçağı 1 kişi tespit edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında Bilecik-Bozüyük ve Bozüyük-Bilecik arasında sefer yapan YHT seyir halindeyken suçun önlenmesine yönelik asayiş uygulama faaliyeti icra edildi. Faaliyet esnasında yolculara uyuşturucu, siber, asayiş suçların önlenmesine yönelik broşür ve materyaller dağıtıldı. İcra edilen uygulamada 84 şahsın sorgu ve kontrolü yapılırken 1 yoklama kaçağı tespit edildi.