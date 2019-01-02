Bilecik'te yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Bilecik'te 2019 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, ailesi erkek çocuklarına Tunahan ismini koydu.

Bilecik'te 2019'un ilk gününde Bilecik Devlet Hastanesinde Gürkan ve Şeyma Kılıç çiftinin erkek bebekleri Tunahan bebek dünyaya geldi. Bebeği ilk ziyareti Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin ve Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Üçkardeş gerçekleştirirken, anne ve babaya sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini dilediler.