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Bilecik'te YÖGEP toplantısı yapıldı

Bilecik’te İmam Hatip okulları yöneticilerinin katıldığı Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı telekonferans sistemiyle yapıldı.

Bilecik'te İmam Hatip okulları yöneticilerinin katıldığı Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı telekonferans sistemiyle yapıldı.


Bilecik merkez ilçedeki İmam Hatip okullarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda, muhtarlık, cami, üniversiteler/fakülteler, müftülükler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bu kapsamda yapılabilecek çalışmaların kapsamı ve uygulanması üzerine müzakereler yapılması gerekildiği konuşuldu. Okul kültürü ve sürdürülebilir takım ruhu oluşturma konulu seminer online telekonferans sistemiyle öğretmenlere Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ozan Işık tarafından verildi.

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