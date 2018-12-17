Bilecik'te yol verme meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Bilecik'te 2 aracın birbirlerine yol verme meselesi yüzünden çıkan kovalamaca 1'i silahla 2 kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2 grup araçları ile bir mesire yerinde eğlencesinin ardından olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada bu gruplardan 2 araç evlerine seyir halindeyken birbirlerine yol vermemeye başladı. İddia göre bir araç diğer bir araca seyir halinde tamponuna değdirmesi sonrası 2 araç arasında kovalamaca başladı. İki araç Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde denk geldi. Bu araçlarda bulunan Oktay Tüzün ve askeri personel olduğunu öğrenilen Semih Uysal kavgaya tutuştu. Kavga sırasında belindeki silahı çeken Semih Uysal'ın elinden silahı almaya çalışan Tüzün arasında boğuşmaya başladı. Bu esnada Semih Uysal bacağından yaralanırken, Uysal daha sonra Tüzün'e kurşun yağdırdı. Karına 5 kursun isabet eden Tüzün,olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, iki şahsında yakınları hastaneye akın etti.