İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te yoldan çıkarak kara saplanan aracın imdadına UMKE yetişti

Bilecik’te seyir halinde karayolunun buzlanması nedeniyle yoldan çıkan araca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

Bilecik'te seyir halinde karayolunun buzlanması nedeniyle yoldan çıkan araca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.


Bilecik'te dün gece 01:30 sularında bir vakadan dönen UMKE ekibi seyir halinde kar yağışı ve karayolun buzlanması nedeniyle yoldan çıkan hafif ticari aracın yardımı koştu. Kara saplanmış araç UMKE ekiplerinin arazi aracında bulunan vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. UMKE ekibinin özverili çalışmasından memnun olan vatandaşlar teşekkürlerini iletti.

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