Bilecik'te yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 6 ayın ardından yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı. Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri sosyal mesafe ile okula alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, bugün yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin ilk ders zili heyecanını paylaştı. Öğrenciler sınıflara sosyal mesafe kuralına göre alınırken, sınıflarda da bu kural uygulandı. Veliler okula alınmazken, öğrencileri okul bahçesinde beklediler.

"Temennimiz okul hayatlarına eskisi gibi devam etmeleridir"

Okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bugün yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin heyecanlarını paylaştık. Temennimiz Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi ve tüm öğrencilerimizin okul hayatlarına eskisi gibi devam etmesidir. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.