Bilecik'te zincirleme trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Abdülhamithan Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Sıtkı Zengin kullandığı 11 AAG 844 plaka bir kargo şirketine ticari araç, önünde seyreden Mehmet Ünal kullandığı 11 S 0011 plaka servis minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 S 0011 plakalı servis minibüs duramayarak önünde seyreden Özgül Erdem idaresindeki 41 R 1411 plaka otomobile arkadan çarpınca 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, servis minibüs içinde yolcu olarak bulunan Rasim Şahin (31) hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.