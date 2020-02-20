Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı'ndan Yenipazar istikametine seyir halindeki 11 AC 044 plakalı otomobilin sürücüsü Başak Balkılıç (20), Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne geldiği esnada önünde seyreden otomobilin aniden durması nedeniyle durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 AAF 519 plakalı otomobilin sürücüsü Harun Kütükçü (33) duramayarak, 11 AC 044 plakalı otomobil arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 07 VDV 50 plakalı otomobilin sürücüsü Hafize Aygüneş (27) de duramayarak, 11 AAF 519 otomobile arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 11 AAF 519 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaralı burada ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.