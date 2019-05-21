Bilecik'te zincirleme trafik kazası;1 yaralı

Bilecik'te iki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde bulunan ve eski Otogar kavşağından Teyfikbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Ahmet Aydın yönetimindeki 11 AAH 386 plakalı hafifi ticari araca, aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen Ömer Hasan Basri İnce yönetimindeki 11 AAC 118 motosiklet arkadan çarptı. Bu esnada aynı kavşakta dönüş yapmak isteyen 11 BA 356 plakalı otomobil sürücüsü Ertuğrul Barut, kaza sebebiyle duran 11 AAH 386 plakalı hafifi ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Hasan Basri İnce yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kısa süreli aksayan trafik ekiplerin kaza yerine gelmesiyle tek şeritten ilerlerken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.