Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki 11 UJ 748 plakalı tır sürücü Nazif A. (46) Bayırköy Beldesine geldiğinde dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu Özgür E. (42) idaresindeki 11 ABH 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 ABH 517 plakalı kamyonet Cihan M. (22) idaresindeki 41 AJC 006 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü olan Özgür E. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Zeki Ö. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.