Bilecik'teki baca yangını korkuttu

Bilecik'te 2 katlı bir evin bacasında çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Cihangir Sokak üzerinde 2 katlı bir evin bacasından yoğun duman çıoktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak haber verdi. Hemen olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.