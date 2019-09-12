Bilecik'teki bahçelerde zeytin sineği zazarlısı görülmedi

Örnekleme ve kontrol yöntemleri kullanılarak yapılan incelemeler ardından bilgi veren İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytin bahçelerinde pek çok zararlı, hastalık ve yararlı tür bulunduğunu belirtti. Yoldaş, "Bu zararlı ve yararlıların yıl içindeki popülasyon değişimleri ile zararlı türlerin ekonomik zarar eşiklerine, hastalık için ise mücadeleye başlama zamanlarının belirlenebilmesi için 1-2 haftada bir ya da daha sık aralıklarla periyodik sayım ve kontroller yapılmaktadır. Kontroller sonrasında Türkiye'nin hemen hemen tüm zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerinde görülen zeytinin ana zararlısı konumunda olan zeytin sineğine (Bactrocera oleae rastlanmıştır. Zeytin tanesine zarar veren sineğin larvası, meyve etinde galeriler açarak beslenir ve özellikle salamuralık çeşitlerin salamuralık özelliklerini azaltarak ve yağlık çeşitlerde ise asit oranının yükselmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açar. İlimizde bu yıl sofralık ve yağlık çeşitlerde ekonomik kayıplara neden olmaması için bu zararlı ile mücadele de kültürel önlem, biyoteknik mücadele (kitlesel tuzaklama) veya kimyasal mücadele yapmak gerekmektedir" dedi.

"Zeytin sineği yaşayışı ve zarar verme şekli"

İl Müdürü Yoldaş, zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 santimetre erinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçtiğini anlatarak, "Erginler, toprak sıcaklığının 10 santigrat dereceyi bulmasından itibaren, ender olarak nisan başlarında, genel olarak hazirandan itibaren topraktan çıkmaya başlarlar. Meyvelerin yumurta konulmaya elverişli hale gelmeye başladığı haziran sonlarında çiftleşen dişiler, öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerine yumurtasını, yumurta koyma borusu ile açmış olduğu v şeklindeki yarığa bırakır. Bir dişi, bir zeytin meyvesine ancak tek bir yumurta bırakabilir. Yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde bir zeytin meyvesine farklı dişiler 7-9 adet yumurta bırakılabilir. Yumurta konan yer bir gün sonra koyu kahverengine dönüşür, buna 'vuruk' denir. Bir dişi 200-250 yumurta koyabilir. Yumurtadan çıkan larva meyve etinde galeriler açarak beslenir. Üç larva dönemini tamamlayarak olgun larva haline gelir. Olgun larva meyvenin yüzeyine gelir, meyve zarını kemirerek inceltir, 2-3 mm geri çekilerek pupa olur ve daha sonra buradan ergin çıkar. Son döl larvaları, toprakta pupa olurlar. Zeytin sineği meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına, kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden olur. Özellikle sofralık zeytinlerde, zararı daha büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Zeytin sineği mücadelesi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytin sineğiyle mücadele hakkında bilgi verdi. Kış aylarında toprağın sürülmesi gerektiğini anlatan Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti,

"Ayrıca zarar periyotu boyunca 3-4 günde bir, kurtlu zeytinlerin toplanarak zeytinlikten uzaklaştırılması gerekmektedir. Zeytin sineğinin sonbahardaki yoğun zararını önlemek için erken hasat yapılmalıdır. Biyoteknik Mücadele, Kitlesel tuzaklama metodu ile yapılan mücadele de Zeytin sineğine karşı başarılı sonuçlar alınmıştır. Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir."