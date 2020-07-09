İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'teki çiftçilere 2 milyon 746 bin liralık destek

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te başvuruda bulunan bin 74 çiftçiye toplamda 2 milyon 746 bin TL’lik destek verileceğini söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te başvuruda bulunan bin 74 çiftçiye toplamda 2 milyon 746 bin TL'lik destek verileceğini söyledi.


İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "2019 yılı yağlı tohumlu bitkiler fark desteği ödenmeye başlandı. 2019 yılı ‘Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Desteği' kapsamında ilimize başvuru yapan bin 74 çiftçimize 2 milyon 746 bin 413 TL tutarındaki ödemenin yapılması için il icmali bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.