Bilecik'teki dev uyuşturucu operasyonda ikinci dalga

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde piyasa değeri 350 bin TL'yi bulan 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgasında 5 kişi daha gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik D650 karayolu Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısındaki uygulamada, bir motosikleti durdurmuştu. Motosiklette bulunan biri sürücü 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 350 bin TL'yi bulan 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 3 adet şarjöre basılı toplamda 30 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. ve C.Y. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaeevine gönderilmişti.

Aynı dosya kapsamında yapılan çalışmaların genişletilmesi neticesinde söz konusu uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şahsa yönelik Bilecik ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.R., B.İ., M.K., S.İ., ve S.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, üzerlerinden 20,2 gram metamfetamin maddesi ile 24 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan 5 kişi Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Bilecik adliyesine sevk edildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem yapılan şahıslardan S.P. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.R., B.İ., M.K. ve S.İ. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.