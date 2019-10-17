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Bilecik'teki Eskişehirli öğrenciler şehitler için mevlit okuttu

Bilecik’te ikamet eden ve üniversite okuyan Eskişehirli öğrencilerin bir çatı altında toplandığı Bilecik ESES oluşumu, Barış Pınarı Harekatı’na destek verirken şehitler için mevlit okuttular.

Bilecik'te ikamet eden ve üniversite okuyan Eskişehirli öğrencilerin bir çatı altında toplandığı Bilecik ESES oluşumu, Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken şehitler için mevlit okuttular.


Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde akşam namazına müteakip şehitler için mevlit okutan grup üyeleri, daha sonrada cemaate lokum ikram ettiler. 2013 yılında Mutlu Yıldırım ve Gökhan Özkan tarafından kurulan Bilecik ESES oluşumunu kurulduğumuz günden buyana kan bağışı organizasyonu, iftar organizasyonları yaparak, toplumsal olaylara hep destek olmuşlardı. Grup üyeleri başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiklere Allah'ın yar ve yardımcısı olmasını dileyerek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilediler.

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