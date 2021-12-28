İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'teki ev baskınında uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 gram uyuşturucu madde ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 gram uyuşturucu madde ile 1 av tüfeği ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Söğüt ilçesinde 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bu kapsamda ekipler 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç ve evlerinde yapılan aramada, kullanıma hazır 11,66 gram metamfetamin, 16,17 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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