Bilecik'teki Fenerbahçelilerden kaynaşma kahvaltısı

Bilecik'te faaliyet gösteren genç ve üniversiteli Fenerbahçeliler kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler ile Bilecik Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler (Bilecik ÜNİGFB) ortaklaşa düzenledikleri kaynaşma kahvaltısında renkli görüntüler meydana geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci'nde katıldığı kahvaltıda taraftarlar tezahüratlar ve marşlar söylediler. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, böylesine güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Bilecik ÜNİGFB Başkanı Şerif Demirkan Demir ise; kendilerine yalnız bırakmayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci'ye teşekkürleri ileterek, üniversiteye yeni başlayan üniversite öğrencilerinin böylesi etkinlikler de kaynaştığı ve birbirlerinin tanıdıklarını söyledi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi Süvari Kafede düzenlenen kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafı çekinilirken, böylesi etkinliklerin devam edileceği bildirildi.