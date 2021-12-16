Bilecik'teki fizik tedavi hastalarının ‘randevu' talebi

Bilecik'te ağrılarından dolayı rahatsızlık yaşayan fizik tedavi hastaları, kendilerine daha erken muayene ve tedavi imkanı sağlanmasını istedi.

Bilecik'te fizik tedavi hastaları, yoğunluk yüzünden zaman zaman muayene ve tedavi randevuları için istedikleri tarihte randevu alamadıklarını söyledi. Bekleme sürecinde ağrılar sebebiyle zorlandıklarını belirten hastalar, kendilerine daha erken muayene ve tedavi imkanı sağlanmasını talep etti.

Hastalar, kentte yapılan hastanenin oldukça güzel olduğunu da ekledi.