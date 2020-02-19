Bilecik'teki 'Masa Tenisi Kış Kupası' sona erdi

Bilecik'te gerçekleştirilen 'Masa Tenisi Kış Kupası' karşılaşmaları sona ererken, dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Masa Tenisi Bilecik İl Temsilciliği tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Masa Tenisi Kış Kupası' karşılaşmaları sona erdi. Küçükler, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen organizasyonda toplamda 45 sporcu mücadele etti. Sporcuların velilerinin de katıldığı organizasyon büyük ilgi gördü. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Bilecik Gençlik ve Spor Bozüyük İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım ve Halk Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner tarafından takdim edildi.

Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.