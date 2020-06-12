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Bilecik'teki orman yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Osmaneli Orman İşletme Şefliği ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Osmaneli Orman İşletme Şefliği ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılöz köyü Kalburcu mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören köylüler durumu hemen ihbar etti. Çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekiplerinin ve arozözlerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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