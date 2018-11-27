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Bilecik'teki otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç kız yaralandı

Bilecik’te bir aracın yolun karşına geçmekte olan bir yayaya çarpması sonucu 15 yaşındaki genç kız yaralandı.

Bilecik'te bir aracın yolun karşına geçmekte olan bir yayaya çarpması sonucu 15 yaşındaki genç kız yaralandı.


Alınan bilgiye göre Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Cemal Uysal yönetimindeki 11 AAF 759 plakalı otomobil, yaya geçicinden yolun karşısına geçmekte olan Sude Aydemir'e (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız hafif şekilde yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yaralı kıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli duran trafik bir süre sonra normale döndü.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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