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Bilecik'teki sürücüler doluya hazırlıklı

Bilecik’te etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle otomobillerini korumak isteyen vatandaşlar önlemlerini aldı.

Bilecik'te etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle otomobillerini korumak isteyen vatandaşlar önlemlerini aldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bilecik, İzmir, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Yalova ve Sakarya'nın bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi. Açıklamanın ardından kentteki bazı araç sahipleri adeta araçları sarıp sarmaladı. Kimileri halı, kimileri karton, kimileri de "patpat" olarak bilinen balonlu naylonlarla araçlarının üzerini örterek önlem aldı.


Öte yandan Bilecik Belediyesi tarafından “İlimizde beklenen kötü hava ve dolu yağışının sebep olacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşlarımızın araçlarını istedikleri zaman belediyemiz kapalı pazar alanına park edebilirler” açıklaması yapıldı.

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