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Bilecik'teki trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.


Kaza; Bozüyük-Tavşanlı karayolu Dodurga Belde çıkışında meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine seyir halindeki 11 SC 229 plakalı otomobil sürücü D.K., kontrolsüz bir şekilde tali yoldan ana yola çıkan M.K. idaresindeki 11 UC 406 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 11 SC 229 plakalı aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan E. K. hafif, aynı araçta bulunan M. K. isimli çocuk ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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