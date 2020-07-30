Bilecik'teki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı'na bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bütün evi sararken, Alaattin Güneyler'e ait evin çatısına da sıçradı. Yangına, Gölpazarı Belediye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ederken, alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.