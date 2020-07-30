İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'teki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu söndürüldü.


Alınan bilgilere göre; Gölpazarı'na bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bütün evi sararken, Alaattin Güneyler'e ait evin çatısına da sıçradı. Yangına, Gölpazarı Belediye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ederken, alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.


Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.