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Bilecik'teki yangında ahşap dükkân kül oldu

Bilecik’te bir temizlik malzemeleri satan ahşap dükkân, sabaha karşı çıkan yangında kül oldu.

Bilecik'te bir temizlik malzemeleri satan ahşap dükkân, sabaha karşı çıkan yangında kül oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde Hasan Hüseyin Türksoy'un kiracı olarak durduğu tek katlı ahşap bir dükkânda sabaha karşı nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede ederken, tek katlı ahşap ev yangında kül oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili gerekli çalışmaları yaparken, Bilecik AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ve Mahalle Muhtarı İlhami Çınar incelemelerde bulundu, teknik ekiplerle hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

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