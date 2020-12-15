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Bilecik'ten 22 okul bölge finaline katılma hakkı kazandı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 22 okulun Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası bölge finaline katılma hakkı kazandığı belittiİl Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada, "Türkiye Zekâ Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası’nın il finalleri sonuçları açıklandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 22 okulun Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası bölge finaline katılma hakkı kazandığı belitti


İl Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada, "Türkiye Zekâ Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nın il finalleri sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının izni ve TÜBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonanın ilk aşamasında Bilecik'ten 22 okul bölge finaline katılma hakkı kazandı. Şampiyonada finale katılmaya hak kazanan okulları ve öğrencileri tebrik ederim" dedi.

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