Bilecik'ten bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Tarım Kredi Birlik Mağazalarına bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi.

Osmaneli Hisarcık-Beşevler köyünde kalkınma ajansı destekli kurulan Yöresel Üretim Tesislerinde hazırlanan salça ve ayva lokumları bir kamyona yüklenerek, Tarım Kredi Birlik Mağazaları Ankara deposuna gönderildi. Tesisin günlük 10 bin kilogram domates işleme ve 2 bin kilogram salça üretme kapasitesine çıkacağını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yine ayva ve nar lokumu üretim kapasitemizde 4 kat artış olacak. Enerji gücünün artmasıyla sebze-meyve kurutma konusunda yeni yatırımlarla kapasitemizi çok daha ileriye götüreceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz'ın destekleri ile yöresel ürün üretiminde artan kapasitemizi karşılayacak satış hacmini de Tarım Birlik Mağazalarıyla karşılıyoruz. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleri ile enerji gücü ihtiyacımızı da yeni desteklerle karşılayarak tesislerimizin kapasitesini çok daha yukarıya çekeceğiz. Osmaneli Belediyesi Belediye şirketimiz ve Kadın Girişimciler Kooperatifimizle Beşevler-Hisarcık Yöresel Üretim Tesislerini orta ölçekli fabrika seviyesine gelecek. Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi toptancı hali, yöresel ürünler tesisleri, mezbaha tesisleri ile köylümüzün, çiftçimizin yanındadır" dedi.