Bilecik'ten Erzurum'a uzanan gönül köprüsü

Bilecik'te "Isıtan Eller" projesi kapsamında üniversite öğrencilerinin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları mont, bot ve kışlık gereçleri ile kırtasiye malzemeleri Erzurum gönderdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şeyh Edebali Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencileri "Isıtan Eller" projesi kapsamında aralarında topladıkları paralarıyla mont, bot ve kışlık gereçleri ile kırtasiye malzemeleri aldı. Hayırsever vatandaşlarında yardımı ile alınan malzemeler Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan iki köy ilkokuluna gönderilecek.

"Osmanlı diyarı Bilecik'ten Selçuklu diyarı Erzurum'a gönül bağı kurduk"

Kurulan gönül köprüsü hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, "Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüzün doğu ve güney doğu illerin de ki öğrencilerimize yönelik Isıtan Eller projesi oluşturdu. Bizler de Bilecik'de Gençlikler Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Şeyh Edebali Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilerimizin kış gelmeden Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan iki köy ilkokulundaki 32 tane öğrencimizin bot ve mont ihtiyacını karşıladık. Bugün kargoya verip göndereceğim inşallah. Osmanlı diyarı Bilecik'ten Selçuklu diyarı Erzurum'a gönül bağı kurduk" dedi.

Öte yandan açıklamadan Şeyh Edebali Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfü Akyüz'de yer aldı.