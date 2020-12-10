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Bilecik'ten Gaziantep'te yaşayan Türkmenlere gönül bağı kuruldu

Bilecik’te toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.

Bilecik'te toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep'te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.


Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanlığı öncülüğünde Söğüt Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep'te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.Bilecik'te yola çıkan Söğüt Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı üyesi bir grup Gaziantep'e ulaşırken, malzemeleri ihtiyaç sahibi Türkmenlere teslim ettiler. Konu hakkında açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal, "Gaziantep'te yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi Türkmen kardeşlerimize topladığımız gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayarak teslim ettik" dedi.

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