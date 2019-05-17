Bilecik'ten gelen özel çocuklar Kaymakam Yavuz'u ziyaret etti

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Özel Gereksinimli Bireyler Haftası dolayısı ile "Kim Demiş Ki Yapamayız'' projesi kapsamında Bilecik'ten gelen özel çocuklar ile bir araya geldi.

Kaymakam Naif Yavuz, beraberinde, Kaymakam Refiki İbrahim Engin Şenay, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şener Öner ile birlikte özel çocuklar ile kaymakamlık toplantı salonunda uzun süre hasbıhal etti. Kaymakam Yavuz Çocuklar ile tek tek ilgilendi. Kaymakam Yavuz, yaptığı açıklamada ''Öncelikle sizlerle en önemli, en değerli dostlarımızla, bir araya gelme fırsatını gerçekleştiren ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizler bizim değerlerimizsiniz. Şüphesiz dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisidir. Çocuklarımıza dünyanın en güzel hediyesi küçücük yaşlarında gönüllerine sevgi tohumları ekmeliyiz. Sizler seçilmiş bizler ise sıradan insanlarız. Çocuklarımıza öncelikle insanı, hayvanı, doğayı, yaratandan ötürü yaratılmış her şeyi tüm kalpleriyle sevmeyi öğretmek gerekiyor. Daha sonra da çocuklarımızı küçük yaşlarda bireysel farklılıklar hakkında bilinçlendirmeliyiz'' ifadeleriyle çocuklarımızla hayalleri, gelecekte olmak istedikleri meslekleri hakkında sohbetler gerçekleştirdi.

Kaymakam Yavuz, Bilecik'ten gelen öğrencilerden Arda Güneş isimli özel çocuğun annesine hitaben yazdığı mektubu okudu, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Yavuz birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri sınıfı öğrencilerinin yaptıkları resimli kupa bardakları çocuklara hediye etti.