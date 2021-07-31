Bilecik'ten Manavgat'a yardım eli

Bilecik'te Mor Mavi Eğitim Kurumları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlattı.

Kurumun sahibi tarafından kurulan irtibat sonrası, Manavgat'ta tamamen yanan 3 köy için kullanılabilir olması şartıyla 0-90 yaş arası bay bayan kıyafete ihtiyaç olduğu öğrenilerek Bilecik'te yardım kampanyası başlatıldı. Yardımların kıyafet, battaniye, ayakkabı gibi temel ihtiyaçlar olduğu, vatandaşların yapacakları bağışlarını 3 Ağustos Salı sabahına kadar Mor Mavi Eğitim Kurumlarına getirmesi gerektiği belirtildi.