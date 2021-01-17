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Bilecik'ten Suriye'ye uzanan kardeşlik eli

Alperen Ocakları Genel Merkezi’nin organize ettiği proje kapsamında Bilecik’ten Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesine kardeşlik eli uzandı.

Alperen Ocakları Genel Merkezi'nin organize ettiği proje kapsamında Bilecik'ten Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine kardeşlik eli uzandı.


Alperen Ocakları Genel Merkezi'nin organize ettiği bir proje kapsamında Alperen Ocakları Söğüt İlçe Başkanlığı üyeleri, Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesi ve Fırat Kalkanı bölgesine giderek, burada yaşayan Türkmenlere yardım eli uzattılar. İl genelinde toplanan gıda ve giyecekler, bölgedeki Türkmenlere ulaştırılarak dağıtımı yapıldı.

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