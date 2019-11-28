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Bilim Fuarına yoğun ilgi

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Bilim Fuarı’nda sergilendi.

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Bilim Fuarı'nda sergilendi.


Okulda düzenlenen ve 1 gün sürecek olan fuarın açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Okul Müdürü Abdurrahman Diliballı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Diliballı, “inşallah eğlenceli bir gün geçirirsiniz” diyerek tüm katılımcılara ‘hoş geldiniz' dedi.


Protokol üyeleri açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen standlar gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

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