Bilim Şenliği, 12 bin ziyaretçi ağırladı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin kapanış töreni Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilirken, törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı. Şenlik süresince düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti. Ardından Akyol tarafından programda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibi, öğretmen ve öğrencilere belgelerini takdim etti. Akyol, "Üç gün boyunca coşkuyla devam eden şenliğimize 12 binden daha fazla ziyaretçimiz olmuştur ve düzenlenen yarışmalara yaklaşık 4 bin öğrencimiz katılmıştır. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğimizde emeği geçen başta programdan sorumlu olan Şube Müdürü Zekai Çobandere, Proje Koordinatörü Edip Akın, Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibi, programda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Öte yandan şenlik süresince yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri açıklayan Akyol, tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.