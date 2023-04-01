Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından 'Bilinmeyen Yönleri ile 102. Yılında 2. İnönü Muharebesi' konulu konferans düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde verilen konferans Kurtuluş Savaşı Araştırmacısı Tevfik Emre İmamoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuşmacı olarak ise, İstiklal Mücadeleleri Araştırmaları Derneği Başkanı ve Kurtuluş Savaşı Araştırmacısı Fuat Serdar Aydın katıldı. Katılımcılar; büyük bir azim, inanç ve fedakârlıkla kazanılan İstiklal Mücadelesinin önemli dönüm noktalarından olan İnönü Muharebeleri'nin anlatıldığı film ilgi ile izlendi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek moderatör İmamoğlu'nu ve konuşmacı Aydın'ı tebrik ederek plaket takdiminde bulundular.