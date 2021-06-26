BİLSEM'den İngilizce, Almanca, Arapça ve ALES sayısal kursları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLSEM) tarafından İngilizce, Almanca, Arapça ve ALES sayısal kurslarının başlanacağı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Genel İngilizce (ortaokul öğrencilerine yönelik), genel Almanca, genel Arapça ve ALES sayısal kursları için kayıtlar başladı. 6 ila 10 hafta arası sürecek olan kurslar için son başvuru tarihi 5 temmuz 2021 pazartesi günü. Açılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgiye http://w3.bilecik.edu.tr/bilsem/ internet adresinden veya 0228-214-1420/23 numaralı telefondan ulaşılabilir" denildi.