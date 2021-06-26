BİLSEM'den İngilizce, Almanca, Arapça ve ALES sayısal kursları

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Genel İngilizce (ortaokul öğrencilerine yönelik), genel Almanca, genel Arapça ve ALES sayısal kursları için kayıtlar başladı. 6 ila 10 hafta arası sürecek olan kurslar için son başvuru tarihi 5 temmuz 2021 pazartesi günü. Açılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgiye http://w3.bilecik.edu.tr/bilsem/ internet adresinden veya 0228-214-1420/23 numaralı telefondan ulaşılabilir" denildi.