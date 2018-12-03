“Bimarhane Nisan 1919 İstanbul” oyunu Bozüyük'te

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Bimarhane Nisan 1919 İstanbul” isimli tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak Düşevi oyuncuları tarafından sahnelenen ve Direklerarası Seyirci Ödüllerinde en iyi oyun yazarı ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini alan Bimarhane Oyunu ilgi ile izlendi. Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı, Tiyatro Oyuncusu Cem Kaynarca'nın uyarlayıp yönettiği oyunda, Olgun Aydın, Vedat Kurtuluş Depe, Ferda Kaynar, Eray Özdal ve Mübeccel Yalçın rol aldı. Nisan 1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi'nde (Tımarhanesinde) Ermeni, Türk, Balkan ve Rum uyruklu dört akıl hastasının başlarından geçen trajikomik hikayeyi anlatan “Bimarhane Nisan 1919 İstanbul” Bozüyüklü tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Oyunun sonunda sahneye gelen Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan tiyatro sanatçılarına sergiledikleri güzel oyun için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Oyunu Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Danışmanı Murat San ve çok sayıda sanatsever izledi.