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Bin 200 metre rakımdaki doğal güzellik

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan bin 200 metre rakımlı Bozcarmut Göleti, yaz ve kış ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan bin 200 metre rakımlı Bozcarmut Göleti, yaz ve kış ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor.


Pazaryeri ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bin 200 metre yükseklikte bulunan Bozcaarmut Göleti başta günü birlik ziyaretçileri ağırlasa da son zamanlarda hafta sonları kamp için gelen doğaseverlerin gözdesi olamaya devam ediyor. Çam ağaçlarının arasında temiz havası ile Bilecik'in en gözde mesire alanlarının başında bulunan Bozcaarmut Gölet'inde hafta sonları yoğunluk yaşansa da ziyaretçiler tarafından her gün tercih ediliyor.


Günün her saati ayrı güzelliğe sahip olan, yeşil çam ormanı temiz havası ile ziyaretçilerini büyüleyen Bozcaarmut Göleti başta Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, İzmir ve Ankara'dan olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

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