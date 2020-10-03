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Bin 230 görsel eser, 815 edebi eserin katıldığı yarışmada dereceye girdiler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bağımlılık" konulu yarışmada dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bağımlılık" konulu yarışmada dereceye giren öğrencileri kabul etti.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin organize ettiği “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” kapsamında ‘Bağımlılık' konulu görsel ve edebi kategoride yarışmaya katılan ve il genelinde dereceye giren öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile birlikte Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret ettiler.


" Devlet olarak her birey her insan bizim için çok kıymetli"


Vali Şentürk, “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” sloganına duyarsız kalmayan ‘Bağımlılık' konulu görsel ve edebi kategoride yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiğini söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirten Vali Şentürk, “Bağımlılıkla mücadele ederken yeniden dirilebilmemiz, sağlıklı bir geleceği inşa edebilmemiz, dünyada güçlü ve etkili olmamız açısından da mücadelede uyanık olmak zorundayız. Devlet olarak her birey her insan bizim için çok kıymetli. Biz gençlerimizin, sporda sanatta ve bilimde iyi olmasını istiyoruz. Bunlarda ilerleyebilmek için de bağımlılıklardan uzak durmak gerekiyor” dedi.


Vali Bilal Şentürk, il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin bin 230 görsel eser, 815 edebi eser ile katıldığı, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

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