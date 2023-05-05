Binali Yıldırım: “Size bir görev düşüyor, Osmanlı ruhunu yaşatmak görevi düşüyor”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçiminin diğer seçimlerden farklı olduğunu belirterek, "Şimdi ne hikmetse bu seçim bizden çok Amerika'yı ilgilendiriyor, bizden çok Avrupa'yı ilgilendiriyor, bizden çok PKK'yı ilgilendiriyor, bizden çok FETÖ'yü ilgilendiriyor. Şimdi o 'yuh'ları toplayıp toplayıp sandığa oy olarak atın. Hak ettikleri dersi verin" dedi.

AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Binali Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu ilkeyle 619 yıl dünyaya hakim olan, 3 kıtaya insanlık götüren Osmanlı'nın torunları olarak size şimdi bir görev düşüyor, Osmanlı ruhunu yaşatmak görevi düşüyor. Değerli kardeşlerim bu seçim her neyse, biz 15 tane seçim yaptık her seferinde de arkamızdaydınız. Şimdi ne hikmetse bu seçim bizden çok Amerika'yı ilgilendiriyor, bizden çok Avrupa'yı ilgilendiriyor, bizden çok PKK'yı ilgilendiriyor, bizden çok FETÖ'yü ilgilendiriyor. Şimdi o 'yuh'ları toplayıp toplayıp sandığa oy olarak atın. Hak ettikleri dersi verin. Değerli kardeşlerim, bakın 14 Mayıs seçiminin diğer seçimlerden farkı şudur. Bozüyük insanı ariftir, işin nereye gideceğini bilir. Ne diyorlar? Kemal beyin adaylığı açıklandı. Açıklanır açıklanmaz Kandil'den, Suriye'den, Irak'tan, Amerika'dan FETÖ'cüler, bölücü PKK'lılar 'destekleyeceğiz' dediler. Peki babalarının hayrına mı destekliyorlar. Çünkü 20 yıldır Türk askerini, Türk kahraman Mehmetçiğinin korkusundan kafalarını kaldıramıyorlar. Diyorlar ki; 'Recep Tayyip Erdoğan gidecek, Kemal bey gelecek, İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, bombalar tepemizden yok olacak.' 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin ruhunu incitecek hiçbir sonuca bu aziz millet izin vermez, Bozüyük izin vermez" ifadelerini kullandı.