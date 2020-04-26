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Binlerce aracın geçtiği bağlantı yolu sessizliğe büründü

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar sonrası kente giriş çıkışlar yasaklanınca günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Sakarya karayolu da sessizliğe büründü.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar sonrası kente giriş çıkışlar yasaklanınca günde binlerce aracın geçtiği Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Sakarya karayolu da sessizliğe büründü.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle doğası ve tarihi bakımından ziyaretçi sayısının artacağı düşünülerek yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında tedbirleri artırdı. 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir karara kadar korona virüs (Covid-19) salgınından Bileciklileri korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel ve yaya gibi) Bilecik'e yapılacak tüm giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Alınan kararlara hassasiyetle uyulması konusunda, polis ve jandarma ekipleri il sınırları girişinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor, evde kalmaları için uyarıda bulunuyor. Günde binlerce aracın kullandığı ve 3 büyükşehiri de birbirine bağlayan karayolu sessiz kaldı.

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