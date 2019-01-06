Binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Bilecik'te binlerce kişi, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçik için yürüdü.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, askeri erkan, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından atkı, şapka ve eldiven dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, bütün katılımcıları selamlarken bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Sarıkamış başta olmak üzere 81 ilde 'Gençlik Şühedanın İzinde' teması ile aziz şehitleri anma yürüyüşü düzenlendiğini belirtti. Yıldız, "Bugün burada tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta Allah-u Ekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanlarımızın aziz hatırasını yad etmek adına toplanmış bulunuyoruz. Mehmetçiğimiz Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir kahramanlık örneği göstermiş, vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir. Allah-u Ekber Dağları bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olmuştur. Bugün tarihimizin en dramatik savaşlarından birinin anma günüdür. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da büyük yer tutar. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda, Sarıkamış'ta dondurucu soğukta şehit olan Anadolu çocuklarını destansı mücadelesini anlatır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı ve Bilecik Belediyesi önünden devam ederek, Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde son buldu.

Türbe önünde şehitler için duaların okunmasının ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu ve yürüyüş sona erdi.