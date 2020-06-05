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Binlerce kişi stadyumda saf tuttu

Bilecik’te korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta ilk defa toplu olarak kapalı pazar alanında kılınan cuma namazı, bu hafta binlerce kişinin katılımıyla Edebali Stadı’nda kılındı.

Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta ilk defa toplu olarak kapalı pazar alanında kılınan cuma namazı, bu hafta binlerce kişinin katılımıyla Edebali Stadı'nda kılındı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler geçtiğimiz hafta cuma namazıyla birlikte açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Bu hafta Bilecik Edebali Stadın'da binlerce kişi İl Müftüsü Ali Erhun eşliğinde, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kıldı. Stada gelen kişilerin girişte ateşi ölçülürken, dezenfektan ve maske de dağıtıldı.

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