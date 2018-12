Binlerce öğrenciye ücretsiz çay ve çorba ikramı

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine kazandırılan Öğrenci Otağı'nda öğrencilere çorba ve çay ikramı geleneği devam ediyor. Her çarşamba günü yaklaşık bin öğrenciye çorba ikram ederken, her gün ise; 2 bin ile 3 bin arası ücretsiz çay ikramı ediliyor. Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği bu günlerde ikram edilen çay ve çorba üniversite öğrencileri ile içleri ısıtıyor.

"Amacımız öğrenci kardeşlerimize küçük de olsa bizim de bir katkımız olsun"

Yapılan ikrama bizzat katılan ve etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, üniversite öğrencisi kardeşlerine haftanın her çarşamba günü ve her gün de ücretsiz çay ikram ettiklerini anlatarak, "Bu bir geleneğimiz. Osmanlıdan gelen geleneğimiz. Biz bu geleneği belediye olarak da şuan devam ettirmek istiyoruz. Kardeşlerimiz de bu konuda çok memnunlar. Biz bunu daha da geliştirerek üniversitenin çeşitli yerlerinde böyle otaklar yaparak bu hizmeti çoğaltmak istiyoruz. Amacımız öğrenci kardeşlerimize küçük de olsa bizim de bir katkımız olsun. İnşallah onlar da mutlulardır" dedi.

Öğrenciler çok memnun

Yapılan bu hizmetten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren üniversite öğrencisi Emre Yazıcı, "Nihat Can başkanımızın bize sağladığı bu imkânlar hiçbir ilde olmasa da bizim ilimizde tanınan bu imkan için çorba ikramı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Diğer bir öğrenci ise; "Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf okuyoruz. 1'inci sınıftan beri belediye başkanımız tarafından bize çorba ikramı yapılıyor Çarşamba günleri. Güzel bir uygulama belediyemize teşekkür ederiz. Böyle devam etmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan düzenlenen etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da katılarak o da öğrencilere çorba ikram etti.