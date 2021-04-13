Biosun Entegre Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundular

İkili Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde faaliyet gösteren Biosun Entegre Katı Atık Tesisi ziyaretinde, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Sait Bingöl ve yöneticilerden, tesis ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemeler sonrasında bir değerlendirmede bulunan Başkan Yaman, "Bilecik Valimiz ile birlikte ilimizde yap, işlet, devret modeliyle kurulan ülkemizin alanındaki en modern tesislerinden biri olan Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisimizde incelemelerde bulunduk, Tesis hakkında bilgilerin alındığı ziyarette göstermiş oldukları sıcak ev sahipliklerinden dolayı tüm Biosun ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Vali Şentür daha sonra Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar seçilen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaretinde, başarılar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.