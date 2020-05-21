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Bir anda alevler yükseldi

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükselirken, yaşananlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükselirken, yaşananlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre; Ferdi E. idaresindeki otomobil, Bilecik- Bozüyük otoyolunun 21'inci kilometresinde Pazaryeri ilçe kavşağına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü kendisini güçlükle dışarı atarken, ilk müdahaleyi o anda yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile yaptı. Yangını Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürürken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaşananlar ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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