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Bir anda ortaya çıktılar, vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi’nde bir anda müzik eşliğinde ortaya çıkan tangocular, büyük beğeni topladı.

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi'nde bir anda müzik eşliğinde ortaya çıkan tangocular, büyük beğeni topladı.


Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tango gösterisine Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, eşi Sevil Tuzak, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu etkinlikte tango gösterisi yanı sıra çeşitli oyunlar sahnelendi, bazı katılımcılar ilk kez tango gösterisi yapma imkanı buldu.


Etkinlikler dolayısıyla Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Arıza Birimi çalışanları tarafından yapılan kalp görseli de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.Etkinlik, vatandaşların sevdikleri ile birlikte ışıklı görsel önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.


Öte yandan çay bahçesinde oturan ve etkinlikten haberi olmayan vatandaşlar bir anda ortaya çıkan tangocuları görünce büyük şaşkınlık yaşarken, gösteriyi büyük bir ilgiyle izlediler. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Gösteri Ritim Dans Grubu gösterisi ile son buldu.

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