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Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencilerinden Medine Yiğit, bir gün boyunca İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden Medine Yiğit, bir gün boyunca İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle de görüşme imkanı bulan Yiğit, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.


Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığı'na getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı.

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